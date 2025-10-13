Владение иностранными языками может увеличить зарплату на сумму до 63%

Юристы со знанием языка могут рассчитывать на надбавку до 63% от среднего дохода на рынке труда, секретари и ассистенты - до 47%, говорится в исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Владение иностранным языком может увеличить доход специалистов на сумму от 5% до 63% от медианной зарплаты по России в зависимости от профессии. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Так, в вакансиях, требующих языковых навыков, медианные зарплаты существенно выше. В частности, юристы со знанием языка могут рассчитывать на надбавку до 63% от среднего дохода на рынке труда для этой профессии, секретари и ассистенты - до 47%. Зарплата бухгалтера со знанием языка на 40% больше, чем средняя по рынку, а у работников сферы услуг, таких как официанты - на 37%. Претендовать на надбавку за знание языка могут также сервисные инженеры (+34%) и менеджеры по закупкам (+30%).

"Данные внутреннего исследования Skyeng также подтверждают, что владение иностранным языком продолжает быть выгодной инвестицией. По нашим данным, чаще всего для работы взрослые люди, помимо английского, изучают китайский (55%) и немецкий (50%) языки. Далее в списке идут корейский (34%) и греческий (33%) языки. Интересно и то, что без конкретной цели, просто для себя и в удовольствие чаще всего учат японский (33%), французский (31%) и испанский (25%)", - отметила академический директор школы иностранных языков Skyeng Анастасия Екушевская.

Согласно результатам исследования, 20% от всех вакансий с требованием обязательного владения иностранным языком приходится на сферу информационных технологий, 17% - на сферу продаж и обслуживание клиентов. В сфере маркетинга, рекламы и PR 10% вакансий предполагают знание иностранного языка, как и в сфере производства (10%). В вакансиях административного персонала - 9%.

"Давно не секрет, что сегодня практические навыки, которые не всегда непосредственно связаны прямыми задачами, могут повысить вашу "стоимость" на рынке труда. Знание иностранного языка - как раз один из основных таких навыков. Сейчас подобное требование встречается в вакансиях компаний из многих отраслей. Часто работодатели также обращают внимание на то, подтвержден ли навык владения иностранным языком и на каком уровне он находится. Платформа hh.ru позволяет подтвердить навык знания, например, английского языка, что может стать потенциальным преимуществом при трудоустройстве соискателя", - добавила руководитель направления "Карьера и навыки" в hh.ru Марина Дорохова.