ТАСС: актер Трескунов не оплатил штрафы за нарушение закона об иноагентах

Его долги превышают 90 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Актер Семен Трескунов (признан в РФ иноагентом), уехавший за границу после начала специальной военной операции, имеет в России неоплаченные штрафы за нарушение закона об иноагентах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Долги Трескунова превышают 90 тыс. рублей. Они связаны с неуплатой в срок штрафов за нарушение закона о порядке деятельности иностранных агентов", - сказал собеседник агентства, добавив, что имеющуюся у актера задолженность взыскивают в принудительном порядке.

Кроме того, как отметил правоохранитель, в связи с неоднократным нарушением закона в отношении Трескунова может быть возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

В отношении Трескунова открыты два исполнительных производства.

Трескунов - актер театра, кино и сериалов. Он дебютировал в кино в возрасте 12 лет в социальной драме "Аварийное состояние", известен ролями в фильмах "Мамы", "Частное пионерское", в сериалах "Светофор", "Семейный бизнес", "Ивановы-Ивановы" и "Гранд".