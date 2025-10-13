Кабмин поддержал законопроект о бесплатном втором профобразовании для бойцов СВО

Правительство поддерживает инициативу при условии ее доработки с учетом указанного замечания, говорится в отзыве ведомства

Редакция сайта ТАСС

Заседание правительства РФ © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект, предоставляющий участникам СВО право бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Об этом свидетельствует официальный отзыв кабмина, имеющийся в распоряжении ТАСС.

Законопроект подготовлен группой депутатов и сенаторов, включая первых вице-спикеров Совфеда Владимира Якушева и Андрея Яцкина, руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова. Поправки предлагается внести в закон "Об образовании". Инициатива распространяется на мобилизованных, служащих по контракту, участников добровольческих формирований и других бойцов СВО.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - говорится в отзыве.

В кабмине отметили, что положения законопроекта в нынешней редакции не соотносятся с формулировками другой статьи закона "Об образовании".

В июне президент РФ Владимир Путин поддержал идею дать участникам СВО возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно и потребовал не затягивать разработку соответствующих предложений.

Как пояснял в июле Якушев, это поможет участникам СВО адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы. "Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране", - говорил Якушев.