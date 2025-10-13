Рейс "Уральских авиалиний" из Сургута в Уфу задержали на сутки

В полет должен был отправиться самолет Airbus A321

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. Вылет самолета компании "Уральские авиалинии" из Сургута в Уфу задержан на сутки.

По расписанию выполнение рейса запланировано на 10:15 (08:15 мск) 13 октября, но фактически он перенесен на 10:15 14 октября, сообщается на онлайн-табло аэропорта Сургута.

Предварительно, полет должен был быть выполнен на Airbus A321.

Как пояснили ТАСС в аэропорту Сургута, задерживается прилет самолета из Уфы, что повлияло на его вылет в обратном направлении.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" рассказали ТАСС, что данный рейс не регулярный и перевозит вахтовых работников, расписание полета изменилось. "Обновленное расписание согласовано с заказчиком данного рейса. На сайте аэропорта рейс отображается по первоначальному времени вылета, поэтому там висит статус "задержан". Это не регулярный рейс, для перевозки вахтовых работников", - сообщил собеседник агентства.