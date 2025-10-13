У экс-главы таможенного поста Владивостока суд изменил основание увольнения

Прокурорская проверка установила, что бывший начальник находился в неслужебных отношениях с представителем бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Суд изменил основание и формулировку увольнения бывшего начальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" на "в связи с утратой доверия". Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что бывший начальник длительное время находился во внеслужебных отношениях с представителем предпринимателей, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность. На протяжении двух лет в пользовании у госслужащего находился автомобиль Ford Ranger Raptor, принадлежащий указанному таможенному представителю и оформленный ранее с занижением таможенной стоимости на этом же таможенном посту. Кроме того, в ходе прокурорской проверки выявлен имущественный комплекс стоимостью более 50 млн рублей, приобретенный сотрудником таможни на неподтвержденные доходы.

"Установлено, что с целью ухода от предусмотренной законом ответственности дорогостоящие активы, в том числе квартира в Москве, автомобиль Lexus, ценные бумаги регистрировались чиновником на близких родственников, не располагающих легальными доходами для их приобретения. По этим фактам Дальневосточный транспортный прокурор внес начальнику Владивостокской таможни представление, по результатам его рассмотрения в отношении государственного служащего была назначена проверка, в период проведения которой он уволился со службы в таможенных органах по собственной инициативе. Однако по результатам рассмотрения искового заявления Дальневосточного транспортного прокурора Фрунзенский районный суд города Владивостока изменил основание и формулировку увольнения государственного служащего "в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Судебное решение не вступило в законную силу.