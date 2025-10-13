В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов ожидаются в понедельник в Москве, по области местами прогнозируют мокрый снег, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 4 до 6 градусов тепла. В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 3 градусов, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

Ветер северо-западный, 7-12 м/c. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье в связи с сильным дождем и мокрым снегом в отдельных районах. Предупреждение будет действовать с 21:00 мск 12 октября до 09:00 мск 13 октября.