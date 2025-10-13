Первую Нижегородскую книжную ярмарку посетили свыше 21 тыс. человек

Посетители мероприятия купили свыше 20 тыс. книг по специальным ценам

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 октября. /ТАСС/. Первая Нижегородская книжная ярмарка за три дня (10-12 октября) приняла более 21 тыс. гостей, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов. Ярмарку открыл председатель - первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский.

Он также выразил уверенность в том, что ярмарка станет регулярной платформой для привлечения издателей и авторов со всей страны, добавив, что планирует активно поддерживать этот проект, рекомендуя его членам Союза писателей России. По его мнению, Нижний Новгород предпринимает "значительные шаги к тому, чтобы стать центром литературной и издательской деятельности в стране". Кроме того, Мединский отметил, что интерес государства и общества к литературе возрождается, и "это отрадный факт".

Гости ярмарки смогли познакомиться с новинками художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы от 65 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов России. В пресс-службе отметили, что за три дня посетители смогли приобрести свыше 20 тыс. книг по специальным ценам.

В рамках мероприятия прошло более 50 событий, включая встречи, интерактивные сессии, лекции, мастер-классы и презентации книг с участием известных писателей, поэтов и культурных деятелей, которые привлекли полные залы. Среди самых популярных мероприятий организаторы выделили дискуссию "Русская литература: пути развития" с подполковником Росгвардии, политическим деятелем и писателем Захаром Прилепиным, творческую встречу с создателями фильма "Авиатор" режиссером Егором Михалковым-Кончаловским и продюсером Сергеем Катышевым, встречу с автором современной прозы Екатериной Рождественской, а также презентацию нового романа Николая Свечина "Секретные люди" и вечер "Нижегородской поэзии. Голоса молодых".

Один из участников ярмарки - советник Управления президента РФ по общественным проектам, писатель и член Союза писателей России Вячеслав Бавидов отметил высокий уровень организации мероприятия. "Особенно приятно было, что во время сессии много людей останавливались, чтобы послушать, о чем я рассказываю. Я считаю, что писателем может назвать человека только читатель. <…> Нижний Новгород - это большой и исторически важный город, и здесь нужно проводить подобные значимые культурные события. Они гармонично вписываются в его атмосферу", - сказал он.

Интерес у гостей также вызвала программа, посвященная Году защитника Отечества, в которую вошли вечер Z-поэзии и круглый стол на тему "Z-проза". Встречи с детскими писателями Валентином Постниковым и Дмитрием Емцом, а также праздничное чаепитие с героями нового художественного фильма "Алиса в стране чудес". Нижегородская книжная ярмарка прошла в рамках "Российской книжной недели" при поддержке правительства Нижегородской области, Российского книжного союза и Ассоциации "Читающая Россия".