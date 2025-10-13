Активный поиск пропавших под Красноярском туристов прекратили

Работу постоянного штаба в поселке Кутурчин прекратили

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Аэромобильная группировка регионального главка МЧС убыла с места поиски пропавшей семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края.

"Штаб принял такое решение и все наши силы и средства убыли с места", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по краю. Отмечено, что в составе аэромобильной группировки было 25 человек и 7 единиц техники.

Также о завершении работ на месте поисков проинформировало региональное отделение Российского Красного Креста.

Пресс-служба добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщила, что теперь поисковые группы, состоящие из аттестованных специалистов, будут получать конкретные задачи от удаленного координатора. Они будут приезжать на место, выходить в свой обозначенный квадрат и выполнять задачу. Работа постоянного штаба в поселке Кутурчин прекращена.

Активная фаза поисково-спасательных работ со стороны полиции также завершена. Как сказали ТАСС в региональном главке МВД, "далее продолжается оперативная работа: сотрудники краевого управления уголовного розыска продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, в том числе по отработке населенных пунктов в Партизанском, Саянском и Манском районах".

О пропаже семьи Усольцевых

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в турпоход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Поиски результатов не дали. Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали криминалисты и следователи краевого управления СК. Расследование находится на контроле прокуратуры.