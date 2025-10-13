На Урале ожидаются снег и гололед

В Челябинской области прогнозируют до минус 8 градусов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег и гололедные явления в понедельник в Уральском федеральном округе, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 13 октября] переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие осадки - мокрый снег, возможны гололедные явления. Температура ночью от минус 3 до минус 8 градусов, днем от 0 до плюс 5 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег, утром в отдельных районах гололедные явления, ветер до 16 м/с. Температура воздуха днем достигнет плюс 5 градусов, а в ночь на понедельник может похолодать до минус 8 градусов. В Курганской области - переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер до 11 м/с, днем до плюс 5 градусов, ночью температура воздуха опустится до минус 9 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах будут гололедные явления, порывы ветра достигнут 8 м/с. Днем потеплеет до плюс 3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. В Югре и на Ямале будет переменная облачность, снег, ветер до 7 м/с, гололедные явления, днем - до плюс 3 градусов, ночью похолодает до минус 12 градусов, при прояснении - до минус 17 градусов.