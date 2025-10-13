На Запорожье рассказали, как сбежавшие на Украину отказывались от родителей
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Многие жители Васильевского района Запорожской области, выехавшие на Украину после начала СВО, бросили своих пожилых родителей и даже оформляли письменные отказы от них. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава расположенного на линии боевого соприкосновения Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
"Многие выехали, сбежали от проблем, забрали котов, собак, хомячков, а родителей бросили. Эти жители, люди преклонного возраста к нам обращаются не потому, что хотят с себя сгрузить проблемы, а им не к кому обратиться. Кроме нас у них никакой поддержки, защиты и опоры нет. И были такие случаи, когда дети письменный отказ от родителей оформляли", - рассказала она.
По ее словам, администрация помогает всем брошенным детьми пожилым людям, которых в районе достаточно много. "А как вы могли бросить, предать тех, кто вас вырастил, вынянчил, дал вам образование, тех кто вас родил. Для меня это никогда не станет понятно", - добавила собеседница агентства.