На Запорожье рассказали, как сбежавшие на Украину отказывались от родителей

Глава расположенного на линии боевого соприкосновения Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко отметила, что местная администрация помогает всем брошенным детьми пожилым людям

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Многие жители Васильевского района Запорожской области, выехавшие на Украину после начала СВО, бросили своих пожилых родителей и даже оформляли письменные отказы от них. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава расположенного на линии боевого соприкосновения Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"Многие выехали, сбежали от проблем, забрали котов, собак, хомячков, а родителей бросили. Эти жители, люди преклонного возраста к нам обращаются не потому, что хотят с себя сгрузить проблемы, а им не к кому обратиться. Кроме нас у них никакой поддержки, защиты и опоры нет. И были такие случаи, когда дети письменный отказ от родителей оформляли", - рассказала она.

По ее словам, администрация помогает всем брошенным детьми пожилым людям, которых в районе достаточно много. "А как вы могли бросить, предать тех, кто вас вырастил, вынянчил, дал вам образование, тех кто вас родил. Для меня это никогда не станет понятно", - добавила собеседница агентства.