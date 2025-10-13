Эксперт Силкин: вторая половина октября в Сочи будет прохладной и дождливой

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Прогноз погоды на вторую половину октября в Сочи пока пессимистичный, она будет прохладной и дождливой, сообщил ТАСС доктор биологических наук, сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета "Сириус" Павел Силкин. "Бархатный сезон" на курорте подошел к концу.

Залповые ливни обрушились на Сочи и Сириус с 9 октября, в результате непогоды на федеральной территории подтопило дороги и придомовые территории, две семьи были эвакуированы в пункт временного размещения. На фоне ухудшения погодных условий власти временно ограничили отдых и купание на пляжах.

"В прошлом году максимальные суточные температуры начали опускаться ниже 20 градусов по Цельсию с 17 октября вместе с дождями и уже не повышались, а среднесуточные температуры не превышали 13,5 градуса до конца октября, - сказал собеседник агентства. - Не исключено, что подобная климатическая ситуация повторится и в этом году, с прохладной второй половиной октября. К сожалению, в этом году прогноз пока пессимистичный, более вероятна прохладная и дождливая вторая половина октября".

При этом в октябре 2023 года, отметил ученый, был "настоящий продленный "бархатный сезон", когда максимальные суточные температуры превышали 20 градусов Цельсия. Так, 26 октября 2023 года температура достигала 26,8 градуса, среднесуточные температуры были в пределах 19 градусов, и минимальные ночные не опускались ниже 15 градусов после 21 октября.

В 2025 году "бархатный сезон" в Сочи уже закончился, подчеркнул Силкин. "И приближающийся циклон с похолоданием и дождями, я думаю, поставил окончательную точку в этом вопросе", - заключил он.

Об отдыхе в Сочи

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.

Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.