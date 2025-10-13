Проект "Культурный десант 45/25" проведет серию мероприятий в Забайкалье

Она пройдет с 7 по 12 ноября

ЧИТА, 13 октября. /ТАСС/. Серия культурно-образовательных мероприятий пройдет в Чите с 7 по 12 ноября в рамках проекта "Культурный десант 45/25". Запланированы встречи с писателями, концерты и показ фильма о СВО, сообщили организаторы проекта.

"С 7 по 12 ноября в Чите пройдет серия культурно-образовательных мероприятий в рамках проекта "Культурный десант 45/25", открытых для всех желающих. "Культурный десант 45/25" - это проект, который с помощью музыки, литературы и визуального искусства обращается к подвигам прошлого и настоящего, сохраняя память о Великой Победе и вдохновляя героев нашего времени", - говорится в сообщении.

В рамках проекта состоится форум "Говорим. Смотрим. Читаем. Думаем", который объединит деятелей культуры и искусства, политиков и военнослужащих. Также в программе встречи с писателями и автограф-сессии, обсуждение с режиссером картины об СВО, концерт камерной музыки.

Проект реализуется при поддержке правительства Забайкальского края, министерства культуры региона и Фонда развития Забайкалья. Организаторы - концертное агентство "КА22".

Проект "Культурный десант 45/25" стартовал в Якутии в начале 2025 года и уже прошел через пять городов - Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов и Волгоград - на судне "Метеор 120Р", преодолев более 1 600 км.