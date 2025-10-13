МТС: мошенники модернизировали схему обмана с кодами от домофонов

Злоумышленники настойчиво предлагают установить приложение видеодомофона на телефон, сообщил директор сервиса "Защитник" оператора

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мошенники расширили схему обмана с обслуживанием домофонов в подъездах и ключей от них, добавив в нее еще один этап для большей убедительности - предложение установить "приложение видеодомофона" на смартфон. Об этом сообщил ТАСС директор сервиса "Защитник" оператора МТС Андрей Бийчук.

В феврале 2025 года получила известность схема, при которой мошенники, представляясь по телефону управляющей компанией, сообщали о скорой замене дверей в подъезде. Их интересовало число заказываемых магнитных ключей, они также предлагали заказать дополнительные, сообщая, что вместо общего кода в подъезде каждому жильцу присвоят индивидуальный. Чтобы подтвердить информацию, мошенники просили у жертвы назвать СМС-код для входа на "Госуслуги", выдавая его за новый код от домофона.

Как напоминает Бийчук, позже схема была модернизирована до вида якобы перепрограммирования электронных ключей. Говорящий с мошенником мог подумать, что он общается с мастером по поводу перепрограммирования "таблеток" и карт доступа. "Мастеру" нужно было, чтобы человек перешел по ссылке.

"Приблизительно три недели назад появилась новая, комбинированная версия - теперь злоумышленники в случае отказа [переписать ключ] настойчиво предлагают установить приложение видеодомофона на телефон", - предупредил Бийчук, отметив большую убедительность этого "второго фактора".

По его словам, это не приложение видеодомофона, а вредоносное приложение или же ссылка на фишинговый сайт. Через них крадется доступ к приватным данным, и они добавили схеме эффективности. Бийчук признал, что за последнюю неделю примерно десятая часть всех мошеннических вызовов абонентам МТС - это попытки исполнить схему с обслуживанием домофонов.