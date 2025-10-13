ABC News: крупное оборудование NASA приземлилось на поле в Техасе

В компании отказались комментировать ситуацию

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Научное оборудование, принадлежащее Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) приземлилось на парашюте на пшеничном поле на западе Техаса. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на очевидцев.

Они рассказали телеканалу, что объект был квадратным и обклеен стикерами с логотипом НАСА. Одна из очевидцев позвонила в офис местного шерифа, где ей подтвердили, что космическое управление разыскивает пропавшее оборудование.

При этом в НАСА не стали комментировать ситуацию и не ответили на запросы ABC News. Объект, предположительно, был запущен из Форт-Самнер в Нью-Мексико.