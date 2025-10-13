В Новосибирске из-за неисправности самолета ждут посадки почти 300 пассажиров

Самолет принадлежит авиакомпании Azur Air

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Более 270 пассажиров ждут посадки на самолет из-за задержки, которая возникла по причине технической неисправности воздушного судна в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В международном аэропорту Толмачево в связи с выявленной технической неисправностью воздушного судна авиакомпании Azur Air, планирующего вылет из города Новосибирска в город Анталью, последовала задержка выполнения оборотного рейса в город Москву. Планируется к посадке на борт более 270 пассажиров, из них 64 ребенка", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.