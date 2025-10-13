В Московском регионе выпал первый снег

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что также осадки в виде снега наблюдались в Смоленской, Калужской и Ярославской областях

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Метеостанции в Подмосковье и Новой Москве в понедельник зафиксировали первый в сезоне снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"Метеостанции подмосковного Наро-Фоминска и Внуково, что в Новой Москве, сегодня отметили выпадение первого в этом сезоне снега. Также осадки в виде снега наблюдались в соседних Смоленской, Калужской и Ярославской областях", - написал он.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что первый осенний снег, сопровождаемый дождем, может начаться в Москве и Московской области после 21:00 мск воскресенья.