Володин: не узаконившим статус пребывания в России мигрантам грозит выдворение

Председатель Госдумы отметил, что 10 сентября истек срок пребывания иностранных граждан, сведения о которых внесены в реестр контролируемых лиц

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мигрантам, не узаконившим свой статус пребывания в России, может грозить выдворение и штраф, в случае если они добровольно не покинут страну, предварительно сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум пять лет для него будет закрыт въезд в Россию", - написал Володин в своем канале в Max.

Он напомнил, что месяц назад, 10 сентября, истек срок пребывания иностранных граждан в России, сведения о которых внесены в реестр контролируемых лиц - базу данных о гражданах, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

По словам спикера Госдумы, с 5 февраля 2025 года в реестр заносятся лица, у которых отсутствуют документы, подтверждающие законность пребывания в России, не оформлена регистрация, нарушены сроки обязательного медосвидетельствования и дактилоскопии, а также не продлены патент, разрешение на работу или трудовой договор.

Он отметил, что, по данным Федеральной службы судебных приставов, за восемь месяцев 2025 года из России выдворено около 35 тыс. иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. При этом, по информации МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц числились 770 тыс. мигрантов, треть из которых составляют женщины и дети.

Володин добавил, что в отношении этих лиц введен новый миграционный режим - режим высылки. Он предусматривает расширение мер контроля и ограничение ряда прав, в том числе запрет на получение водительских прав, регистрацию сделок с недвижимостью и транспортом, заключение браков, а также открытие банковских счетов и перевод денежных средств.

"Созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов", - заключил спикер Госдумы.