Блиновская примет участие в рассмотрении жалобы на приговор по видеосвязи

Блогер просит апелляционную инстанцию предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская, осужденная Савеловским судом Москвы на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, примет участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор по видеосвязи из столичного следственного изолятора. Об этом ТАСС сообщили в Московском городском суде.

"Осужденная Блиновская примет участие [в заседании] по видеосвязи из СИЗО", - сказала собеседница агентства.

Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, блогер просит апелляционную инстанцию предоставить ей отсрочку от дальнейшего исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Также в апелляционной жалобе указано, что осужденная полностью раскаялась в содеянном, а дальнейшая ее изоляция от общества будет негативно сказываться на психологическом состоянии и воспитании ее четырех несовершеннолетних детей.

Кроме того, в апелляционной жалобе на приговор Блиновской защита просит Мосгорсуд его изменить, исключив из обвинения ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и два эпизода по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).