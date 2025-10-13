Темой форума "Сообщество" станет становление института гражданского общества

На мероприятии представят доклад, посвященный осмыслению 20-летнего периода работы Общественной палаты

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Ежегодный форум Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество" пройдет в Москве 31 октября - 1 ноября в Национальном центре "Россия", темой собрания станет "Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОП.

"В год 20-летия ОП в Москве состоится юбилейный форум "Сообщество". Его площадкой 31 октября - 1 ноября станет Национальный центр "Россия", а темой - "Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра", - говорится в сообщении.

На площадке мероприятия ежегодно работают более 5 тыс. гражданских активистов со всей страны. По традиции к участникам обращается президент РФ Владимир Путин.

На форуме будет представлен доклад о состоянии гражданского общества. Он будет посвящен осмыслению 20-летнего периода работы ОП. "Это документ эпохи больших побед и достижений нашей страны, которые стали возможны благодаря взаимодействию общества и власти", - отметили в пресс-службе.

По словам секретаря палаты Лидии Михеевой, за эти годы ОП смогла стать значимой площадкой для диалога общества и власти. Она выразила надежду, что на этом форуме удастся добиться важных социальных решений. "Мы приглашаем к участию в форуме лидеров мнений, активистов некоммерческого сектора, волонтеров, представителей органов власти, социально ориентированного бизнеса и СМИ, всех неравнодушных россиян, кто был с нами на протяжении 20 лет", - сказала Михеева, слова которой привели в пресс-службе. На дискуссионных площадках форума обсудят текущее состояние и дальнейшее развитие системы общественного контроля, создание общественных советов при органах власти, региональных общественных палат и общественных наблюдательных комиссий, поддержку волонтерства, общественную экспертизу законопроектов, появление институтов развития некоммерческого сектора, независимое наблюдение за выборами, отраслевые общественные проекты.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ, начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Участие в форуме бесплатно, для очного участия необходимо пройти регистрацию до 27 октября.