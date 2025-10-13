В Ленобласти 14 и 15 октября ожидается первый снег

В Санкт-Петербурге эти дни будут самыми холодными на неделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Первые осадки со снегом ожидаются в Ленинградской области 14 и 15 октября, сообщил в своем Telegram-канале начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Очередной циклон сейчас в районе Москвы, кстати, снег там идет, хорошо его спрогнозировали. Этот циклон будет подниматься от Москвы на север к Вологде. Он начнет забрасывать на территорию Ленинградской области с востока дополнительный холодный воздух, так что осадки на востоке Ленинградской области местами будут и с мокрым снегом. Но сразу отмечу, много его не будет, это только отдельные первые снежинки, которые можно будет увидеть вечером 14 и ночью 15 октября", - написал Колесов.

В Санкт-Петербурге 14 и 15 октября будут самыми холодными днями на этой неделе, максимальная температура днем - плюс 7-8 градусов, отметил Колесов. При этом ночью будет около 4-5 градусов.

Днем 15 октября начнет поступать теплый воздух, и 16 октября с новым циклоном с запада в регион придет непродолжительное потепление с температурой выше плюс 10 градусов. "А вот дальше становится все интереснее и интереснее в погоде. Скорее всего, уже к выходным дням начнется очередное похолодание", - добавил синоптик. Он напомнил, что в долгосрочном прогнозе на этот осенний месяц похолодание ожидалось именно в третьей декаде.