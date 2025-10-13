Мишустин: первичное звено здравоохранения принимает более 1 млрд пациентов в год

Председатель правительства РФ назвал первичное звено самым востребованным в медицинской службе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Нагрузка на первичное звено здравоохранения в России составляет более 1 млрд посещений в год. Такие данные привел председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Особое внимание <...>, без сомнения, уделяем оказанию первой медицинской помощи, развитию первичного звена - самого востребованного в медицинской службе", - отметил глава кабмина, открывая совещание.

"Нагрузка на него огромная - ежегодно свыше 1 млрд посещений", - уточнил Мишустин.

"Многим регионам необходимо провести капитальный ремонт в организациях здравоохранения, приобрести медицинское оборудование, в том числе высокотехнологичное", - заметил премьер.

К первичному звену здравоохранения в России относятся поликлиники, женские консультации, здравпункты, амбулатории, фельдшерские и акушерские пункты, доврачебные кабинеты.