В Прикамье начали проверку из-за нехватки льготной детской вакцины

Как сообщили ТАСС в Минздраве Пермского края, до 1 ноября в регион ожидается поставка 18 тыс. доз "Пентаксима"

ПЕРМЬ, 13 октября. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края организовала проверку после сообщений о нехватке в медучреждениях региона детской вакцины от инфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным министерства здравоохранения Прикамья, речь идет о вакцине французского производства "Пентаксим", которая защищает от пяти инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и заболеваний, вызываемых гемофильной палочкой (менингит и пневмония).

"Органами прокуратуры края проводится проверка по информации о нехватке льготной вакцины для детей в Пермском крае. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологических требований, в том числе своевременности организации закупочной деятельности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами", - сказали в прокуратуре Пермского края.

Как сообщили ТАСС в Минздраве Пермского края, до 1 ноября в регион ожидается поставка 18 тыс. доз вакцины "Пентаксим". "Вся партия будет распределена по медицинским учреждениям региона в течение нескольких дней, а родители будут приглашены для проведения иммунизации детей", - пояснили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что объем и сроки поставок вакцин по национальному календарю профилактических прививок в рамках исполнения заявки региона определяет Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России.

Ранее на нехватку вакцины для плановой вакцинации детей стали жаловаться жители Пермского края, на проблему обратил внимание Народный фронт, а затем и председатель СК РФ Александр Бастрыкин.