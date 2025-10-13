Мишустин призвал сделать рабочие специальности престижнее для молодежи

Премьер-министр РФ отметил, что, согласно прошлогоднему прогнозу кадровой потребности, в структуре спроса в перспективе до 2030 года 70% - работники со специальным профессиональным образованием и профобучением

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Престижность рабочих специальностей в России нужно повышать для привлечения к ним молодых специалистов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Для привлечения ребят в рабочие специальности нужно повышать их престижность, правильно ориентировать молодых людей. Это формирует вызов для работодателей, которые должны создавать привлекательные условия для них в том числе в части зарплатных предложений", - указал председатель правительства.

Он напомнил, что, согласно прошлогоднему прогнозу кадровой потребности, в структуре спроса в перспективе до 2030 года 70% - работники со специальным профессиональным образованием и профобучением.

"Регионы должны четко понимать, кто нужен на рынке труда в будущем и как на это будет отвечать система специального профессионального образования", - подчеркнул премьер.

Мишустин напомнил о недавней встрече с педагогами колледжей, победителями конкурса "Мастер года" и со студентами. "Как вы помните, ребята с интересом осваивают рабочие профессии, большинство из них уже знают своего работодателя. Это стало возможным, потому что сегодня компании и предприятия на фоне острой потребности в кадрах плотно взаимодействуют с колледжами, с техникумами", - пояснил глава кабмина.

Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову в рамках реализации национального проекта "Кадры" продолжать взаимодействовать с работодателями, регионами, ведомствами. "И создавать широкие возможности для ребят получать востребованную специальность, найти дело по душе, чтобы достойно обеспечивать себя и свою семью", - указал премьер.