Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Волонтеры назвали условия для возобновления поисков семьи Усольцевых

Работа добровольцев может быть продолжена при поступлении новой информации от полиции
Редакция сайта ТАСС
08:35

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Волонтерские отряды готовы возобновить поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края, при поступлении новой информации от полиции и улучшении погодных условий. Об этом сообщает красноярская региональная общественная организация содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.

Читайте также

"Мы молимся и не теряем надежды": о пропаже семьи Усольцевых в скалах Красноярского края

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена.

"Сейчас мы остаемся на связи с правоохранительными органами. При поступлении новой информации или официального запроса от полиции, а также при улучшении погодных условий, мы готовы возобновить поиски. Но скорее всего, это произойдет только весной, когда горы вновь обнажатся от снега", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в поселке Кутурчин днем около минус 6 градусов, снегопад.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры. 

РоссияКрасноярский край