Волонтеры назвали условия для возобновления поисков семьи Усольцевых

Работа добровольцев может быть продолжена при поступлении новой информации от полиции

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Волонтерские отряды готовы возобновить поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края, при поступлении новой информации от полиции и улучшении погодных условий. Об этом сообщает красноярская региональная общественная организация содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена.

"Сейчас мы остаемся на связи с правоохранительными органами. При поступлении новой информации или официального запроса от полиции, а также при улучшении погодных условий, мы готовы возобновить поиски. Но скорее всего, это произойдет только весной, когда горы вновь обнажатся от снега", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в поселке Кутурчин днем около минус 6 градусов, снегопад.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.