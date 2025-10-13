Комитет ГД одобрил увеличение штрафов для безответственных владельцев животных

За несоблюдение требований к содержанию животных предлагается установить штраф для граждан в размере от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за несоблюдение требований к содержанию животных.

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной в июле. Изменения предлагается внести в статью 8.52 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований к содержанию животных). За несоблюдение требований к содержанию животных предлагается установить штраф для граждан в размере от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц - от 250 до 300 тыс. рублей. Пока такие штрафы составляют от 1,5 до 3 тыс. рублей, от 5 до 15 тыс. рублей, от 15 до 30 тыс. рублей соответственно.

Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом: для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей, должностных лиц - от 200 до 300 тыс. рублей, юрлиц - от 350 до 500 тыс. рублей. По действующему законодательству данное нарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тыс., на должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей.

Также предлагается внести изменения в статью 8.54 (несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев). Могут быть повышены штрафы за несоблюдение требований по обращению с животными владельцами приютов. Сейчас такой штраф для должностных лиц составляет от 5 до 15 тыс. рублей, а для юрлиц - от 15 до 30 тыс. рублей. Предлагается установить суммы штрафов в размере от 15 до 30 тыс. рублей, от 50 до 100 тыс. рублей соответственно.

За несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев предполагается штраф для граждан от 20 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 300 тыс. рублей. По действующему законодательству за такое нарушение последует штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей.

Предлагается также увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за соответствующие правонарушения с 60 дней до 3 лет.