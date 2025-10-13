Эксперт Милованов: на Украине в скором времени может остаться 10-15 млн человек

Президент Киевской школы экономики при этом отметил, что при некоторых условиях есть и оптимистический сценарий

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Население Украины в ближайшее время может сократиться до 10-15 млн человек. Такой прогноз озвучил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Это будет немного прогноз с воздуха, но моя пессимистическая оценка такова: на Украине может остаться 10-15 млн украинцев", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

В то же время, по словам Милованова, есть и оптимистический сценарий. "Где-то 35-40 млн, - сказал он. - Если будет восстановление, положительные тенденции <...> и мы станем частью ЕС, то здесь будет гораздо больше смысла для жизни".

Ранее украинский демограф Александр Гладун информировал, что с начала 2022 года с Украины больше всего выехало женщин и мужчин трудоспособного возраста, а также женщин с детьми. Из-за этого, по его словам, значительно возросла доля пенсионеров, что создает экономические проблемы для страны.

Еще год назад региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Флоренс Бауэр заявила, что с 2022 года Украину покинули 10 млн человек. Данных за 2025 год пока нет, но понятно, что поток выезжающих из страны не иссякает. Особенно это стало заметно после разрешения молодым людям в возрасте 18-22 лет покидать страну, что еще более усложнило ситуацию в сфере демографии. В ООН также отметили, что, "для эффективного планирования восстановления Украины срочно нужна перепись населения". Последняя по времени перепись была проведена в 2001 году. Тогда население Украины составляло 48, 457 млн человек.