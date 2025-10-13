Крашенинников призвал сделать добровольной медиацию при разводе

Граждане сами должны решать, идти им к медиаторам или нет, отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Примирительная процедура при разводе должна быть добровольной и проводиться профессионалами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Если мы говорим про медиацию, во-первых, она должна быть добровольная. Второе - она должна быть профессиональная", - сказал Крашенинников журналистам.

Он отметил, что в России свобода брака, так и свобода развода. Поэтому, считает депутат, граждане сами должны решать, идти им к медиаторам или нет. "Авторы, конечно, хотят, чтобы семьи были сохранены. Стремление правильное, разумное и со всех сторон поддерживаемое. Но средства должны быть гуманные и правовые", - добавил председатель комитета.

Министр юстиции Константин Чуйченко ранее сообщал о разработке законопроекта, предусматривающего обязательную досудебную примирительную процедуру при расторжении брака. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с ТАСС выразила поддержку данному предложению.

Сейчас в России действует закон о медиации от 2011 года. Он предусматривает добровольную процедуру с участием посредника (медиатора) для урегулирования семейных, гражданских, трудовых и хозяйственных дел как до суда, так и в ходе разбирательства. Процедура основывается на принципах конфиденциальности, равноправия сторон и добровольности. В результате может быть заключено медиативное соглашение - юридически значимый документ, исполняемый на основе договоренности сторон.