Челябинский "Кубок защитников Отечества" собрал порядка 100 участников

Гостями соревнований стали, в частности, члены семей участников СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Порядка 100 ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО) из Челябинской области приняли участие в региональном "Кубке защитников отечества", сообщили в пресс-службе областного правительства. Соревнования включали восемь спортивных дисциплин.

"В Челябинске, в спорткомплексе "Динамо", прошел региональный "Кубок Защитников Отечества". Турнир объединил 94 спортсмена - ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции из Челябинска и муниципальных округов области. Программа включала восемь спортивных дисциплин: стрельбу из пневматической винтовки, стрельбу из лука, спортивное метание ножа, настольный теннис, шашки, пауэрлифтинг, армрестлинг и пара-бокс", - говорится в сообщении.

Гостями соревнований стали члены семей участников СВО и социальные координаторы фонда "Защитники Отечества", приехавшие из муниципалитетов. Участники соревнований отмечали, что такие мероприятие позволяют не только восстанавливать здоровье, но и находить единомышленников и новых друзей. "Ветераны боевых действий живут активно, покоряют новые вершины, в том числе и спортивные. <…> Мы видим, что запрос на проведение таких соревнований растет и эти спортивные традиции будут продолжены", - процитировали в пресс-службе руководителя филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" по Челябинской области Галину Гаврилову.