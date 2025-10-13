В РСТ напомнили туристам о мерах безопасности во время походов в горы

В частности, необходимо регистрировать группу на сайте МЧС России

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Туристам, которые планируют путешествия по труднодоступным маршрутам, необходимо соблюдать меры безопасности, в частности - регистрировать группу на сайте МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

В понедельник спасатели эвакуировали вертолетом зарегистрированную туристическую группу из 8 человек, застрявшую из-за непогоды в горах Сочи. Туристы, среди которых были дети 10 и 13 лет, оказались отрезаны от маршрута из-за подъема воды в реке Уруштен в результате сильных дождей. С 7 по 12 октября они находилась на маршруте в горно-туристическом центре "Газпром".

"В целях обеспечения безопасности самостоятельных и организованных туристов, совершающих путешествия в труднодоступной местности, рекомендуется осуществлять регистрацию маршрута в территориальном подразделении МЧС России. Для регистрации необходимо предоставить сведения о составе группы, планируемой дате выхода на маршрут, его подробное описание, предполагаемую дату завершения, а также контактные данные участников", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что регистрация позволяет спасателям оперативно организовывать помощь в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, туристам рекомендуют трезво оценивать свои силы, ответственно подходить к планированию маршрута, а также учитывать необходимость оформления страховки, покрывающей риски для жизни и здоровья. В случае, если туристы хотят воспользоваться услугами гида, им нужно проверить его квалификацию и наличие соответствующего опыта.