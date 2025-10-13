Во Владивостоке ждут самостоятельных туристов из КНР

В городе рассчитывают, что эта тенденция получит мощное развитие

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Владивосток начал привлекать самостоятельных туристов из Китая в дополнение к организованным группам, в городе рассчитывают, что эта тенденция получит мощное развитие. Об этом сообщила организатор гастрономического фестиваля дальневосточной тайги Taigafest Татьяна Заречнева на пресс-конференции ТАСС, посвященной программе фестиваля.

"В этом сезоне появились китайские туристы немножко другой формации. Сейчас идет тренд на самостоятельных туристов благодаря запуску многочисленных рейсов. Я надеюсь, что нас в ближайшее время ожидает бум туристов другого качества из Поднебесной. То есть это семейные пары, либо подружки, друзья, которые небольшими компаниями самостоятельно прилетают", - пояснила она.

В свою очередь бренд-шеф Школы дальневосточной кухни и гастрособытийного пространства "Агар-агар" Максим Прокопьев отметил, что все больше китайцев хотят приезжать во Владивосток, чтобы учиться готовить русские блюда.

"У нас был запрос на группу китайцев. История в том, что есть китайские повара, которые знают свою азиатскую кухню, но они не умеют варить борщ, готовить шашлык, и запрос был такой: чтобы они приехали сюда, и мы научили их именно русской кухне. <...> Поэтому появился запрос даже возить их сюда группами, чтобы мы их обучили русской кухне, и потом они у себя уже внедряли эти технологии для открытия ресторанов", - рассказал Прокопьев.

О фестивале

В этом году свыше 20 ресторанов Владивостока примут участие в седьмом гастрономическом фестивале дальневосточной тайги Taigafest, гостям предложат тематические сеты из дикоросов, речной рыбы, меда, а также кленовый лист, маринованные яблоки и другие необычные региональные продукты.

Фестиваль пройдет с 15 по 26 октября во Владивостоке. Он организован Школой дальневосточной кухни и Тихоокеанским туристическим союзом в рамках общественного проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food.