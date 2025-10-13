В Удмуртии выпало 5 см снега

На дорогах региона местами гололедица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. В Ижевске выпал первый снег, высота покрова местами достигла 5 см. Об этом сообщает Удмуртский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Максимальная высота снежного покрова на 07:00 отмечается на метеостанции Глазов и достигает 5 см", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики прогнозировали похолодание и дожди со снегом в начале недели. В ночные часы понедельника температура воздуха оказалась в пределах минус 2 - плюс 3 градусов, днем - 2-7 градусов тепла, а в восточных районах - до 10 градусов.

Ведомство также предупредило о гололедице местами на дорогах в понедельник. Днем во вторник, по данным синоптиков, местами по республике ожидаются сильные дожди, а выпавший снег растает.

В понедельник первый снег в Приволжском федеральном округе выпал также в Пермском крае и Башкирии, но в Удмуртии величина снежного покрова оказалась наибольшей. Климат Удмуртии умеренно-континентальный, зима в республике обычно начинается во второй половине ноября. Республика Удмуртия расположена в Предуралье, на востоке Восточно-Европейской равнины.