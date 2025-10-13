Посол РФ на Кипре: кинофестиваль "RT.Док: Время наших героев" защищает правду о ценностях

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Состоявшийся на Кипре вопреки требованиям украинских активистов фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" призван напомнить о настоящем мужестве и защитить правду об истинных событиях, ценностях и героизме. Об этом заявил посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков, чьи слова приводятся в поступившем в распоряжение ТАСС релизе мероприятия.

На Кипре с 11 по 12 октября прошел двухдневный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", объединивший в Никосии и Лимассоле зрителей со всей республики. Ранее организаторы сообщали, что украинские активисты направили письмо руководителю кинотеатра в Лимассонев с требованием отменить кинопоказы, однако мероприятие состоялось.

"Фестиваль призван напомнить о вечных ценностях - мужестве, патриотизме, любви к Родине и верности человеческим идеалам. Документальное кино помогает сохранять историческую достоверность, защищать правду о наших людях, о подлинных событиях и героях, - сказал он на открытии кинофестиваля. - Ваши фильмы напоминают о том, как тяжело людям выживать, и о том, что это время пройдет и будет переоценка ценностей. Но донести правду - это очень важно".

По словам генерального продюсера фестиваля документального кино Екатерины Яковлевой, "время наших героев - это время, когда человек становится светом для других". "Мы хотим, чтобы в каждом городе, в каждой стране мира люди могли собираться на эти показы и знать героев в лицо", - констатировала она.

Встреча с совестью

Открыла показ получившая награду как лучший документальный фильм на международном фестивале в Иране кинолента Артема Сомова и Ольги Кирий "Я живой", основанная на рассказах мирных жителей Мариуполя о зверствах ВСУ. Всего в рамках кинофестиваля были показаны четыре документальных ленты производства телеканала RT о Донбассе и специальной военной операции.

Как отметил президент Общества дружбы и культурных связей "Кипр - Россия" Микис Филаниотис, данный фестиваль является настоящей "встречей с правдой и совестью". "Такие события объединяют людей разных стран", - добавил он.

В свою очередь председатель Координационного совета российских соотечественников в Республике Кипр Дмитрий Апраксин указал, что в то время, как во всю идет информационная война, "отсидеться уже не получится". "Поэтому я считаю, что создатели этих фильмов делают очень важную, очень большую работу. И эти фильмы сыграют большую роль именно здесь, на Кипре. И мы сможем донести правду до киприотов", - выразил убежденность он.

Правда и достоинство без капли пафоса

Организаторы обратили особое внимание, что на второй день во время открытия фестиваля в Никосии звучали слова благодарности и искренние признания. Так, приводятся слова посетившей мероприятие жительницы Никосии о том, что в показанных кинокартинах "нет пафоса, только правда, боль и достоинство". "Эти фильмы тронули до глубины души. После "Я живой" я долго не могла говорить", - поделилась она.

Как рассказали организаторы, состоявшаяся после второго дня фестиваля дискуссия с режиссером картины "Казаки: Бригада Терек" Татьяной Борщ и генеральным продюсером фестиваля Екатериной Яковлевой "превратилась в глубокий разговор о цене подвига, силе человеческого духа и внутренней свободе". "Когда снимаешь такие истории, перестаешь думать категориями "чужих" и "своих". Остается одно - человек, его выбор и его вера", - заключила режиссер.

О фестивале

Международный фестиваль "RT. Док. Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов. Программа фестиваля связана общей идеей "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - история, где за каждым кадром стоит человеческая судьба. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов, это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала "Спас" и независимых авторов, в том числе зарубежных.

