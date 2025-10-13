На Урале туристы получат по 90 тыс. рублей за ошибку в билетах

В Свердловской области двое мужчин опоздали на рейс на Шри-Ланку по вине туроператора

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Суд на Урале обязал туроператора возместить убытки двум туристам, опоздавшим на рейс из-за ошибки в билетах, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

В январе 2025 года двое туристов получили у туроператора билеты на самолет на Шри-Ланку. Однако по прибытии в аэропорт узнали, что в них неверно указано время отправления. Мужчины обратились в Первоуральский городской суд и попросили взыскать с оператора убытки в размере стоимости билетов и другие расходы.

"Суд встал на сторону истцов, частично удовлетворил иск", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего каждому из истцов будет выплачено около 90 тыс. рублей.