Во Владикавказе 1 ноября представят творческую резиденцию фестиваля "Выше звука"

Гостей мероприятия ждут яркие номера, аутентичные музыкальные инструменты, гармоничное слияние истоков традиций и современного взгляда на музыку и танец

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Гала-концерт участников творческой резиденции "Живая традиция" фестиваля музыки и науки "Выше звука", история которого началась в 2022 году в Карачаево-Черкесии (КЧР), пройдет впервые во Владикавказе 1 ноября. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-центра фестиваля Анастасия Александрова.

"Наш фестиваль расширяет географию и выходим за пределы Карачаево-Черкесии. В столице Северной Осетии 1 ноября на площадке Дворца культуры Горского государственного аграрного университета состоится гала-концерт творческой резиденции "Живая традиция". Гостей ждут яркие номера, аутентичные музыкальные инструменты, гармоничное слияние истоков традиций и современного взгляда на музыку и танец", - сказала собеседница агентства.

Резидентами творческой лаборатории фестиваля за три года ее работы стали 25 молодых композиторов и хореографов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Хабаровска и других городов. "В Карачаево-Черкесии участники резиденции создали для народных коллективов республики новые произведения в окружении природных красот, вдохновляясь богатой культурой и уникальным созвучием языков и традиций народов Северного Кавказа. Эти самобытные номера будут представлены во Владикавказе. После концерта запланирован круглый стол на территории Северо-Кавказского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина", - отметила Александрова.

С 2022 года "Выше звука" ежегодно объединяет более 100 деятелей культуры и науки из разных регионов России, проводятся концерты, различные мастер-классы и экскурсии с учеными и музыкантами в горах КЧР. Организатор фестиваля - фонд "Будущее время". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Карачаево-Черкесии.