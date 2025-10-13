Назван самый востребованный маршрут на российских авиалиниях в 2025 году

Им стал рейс Москва - Санкт-Петербург

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом на российских авиалиниях стал самым востребованным в 2025 году, сменив маршрут между Москвой и Сочи. Об этом на форуме "Airtravel Sochi 2025" сообщил Андрей Ларченко, вице-президент - директор по внешним связям АО ТКП (оператор российской системы взаиморасчетов на воздушном транспорте).

"В прошлом году первое место Москва - Сочи, второе место - Москва - Санкт-Петербург, в этом году ситуация чуть поменялась, но отрыв абсолютно минимальный", - сказал Ларченко.

Согласно данным, которые он привел в своей презентации, авиамаршрутом между Москвой и Санкт-Петербургом в январе-августе 2025 года воспользовались 2,724 млн человек. За этот же период в 2024 году по этому маршруту было перевезено 3,139 млн пассажиров. По маршруту между Москвой и Сочи в январе-августе 2025 года было перевезено 2,715 млн человек против 3,217 млн человек в 2024 году.

В пятерку наиболее востребованных авиамаршрутов также вошли маршруты между Москвой и Калининградом, Екатеринбургом и Минеральными Водами.