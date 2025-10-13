В Калининградской области выдающиеся бойцы СВО смогут попасть в резерв кадров

Для включения самовыдвиженцев в резерв упразднили обязательное требование к предельному возрасту 49 лет

КАЛИНИНГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Участники СВО, проявившие себя в зоне боевых действий, смогут попасть в управленческий резерв кадров Калининградской области. Об этом сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных на встрече с участниками программы "Герои39" и с писателем Захаром Прилепиным.

"Подписал указ о внесении изменений в положение о резерве управленческих кадров Калининградской области. Ранее в резерв управленческих кадров нашего региона могли быть включены участники программы "Герои 39", госслужащие и муниципальные служащие, представители сферы бизнеса, науки, гражданских институтов и общественных организаций, - сказал губернатор. - Теперь, в соответствии с изменениями, в управленческий резерв могут входить участники СВО, проявившие себя в зоне боевых действий".

По его словам, для включения самовыдвиженцев - участников СВО в резерв упраздняется обязательное требование к предельному возрасту 49 лет. Также упрощается процедура подачи документов, их теперь можно будет предоставлять и в электронной форме. "Эти меры позволят нам привлечь талантливых руководителей из числа участников СВО, готовых внести вклад в развитие нашей области", - отметил Беспрозванных.

Касаясь сегодняшней встречи, губернатор отметил, что на нее собрались участники программы "Герои 39", ветераны СВО, имеющие государственные награды. Он напомнил, что в марте текущего года в регионе была запущена образовательная программа для участников СВО. "После успешных этапов отбора 40 человек, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, вошли в резерв программы с возможностью отложенного старта обучения, а 28 ветеранов СВО приступили в начале сентября к очному обучению", - отметил Беспрозванных. По его словам, встреча с Прилепиным является частью этого практического пути. "Захар Прилепин - не просто писатель и лауреат многочисленных литературных премий, но и общественный деятель, патриот своей Родины, также участник СВО и кавалер ордена Мужества. В своем роде сегодняшнюю встречу можно считать встречей единомышленников, коллег и товарищей", - сказал губернатор.

