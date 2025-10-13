Новый выпуск сериала "Разговоры о важном" посвящен семейной истории

Посмотреть его можно в сообществе или канале Движения первых в различных социальных сетях

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" показало российским школьникам новый выпуск веб-сериала "Разговоры о важном". Серия посвящена теме сохранения семейной истории, сообщили в пресс-службе движения.

"На внеурочном занятии "Разговоры о важном", прошедшем 13 октября, школьники посмотрели очередной выпуск веб-сериала "Первые. Разговоры о важном". Фильм "Генеалогия" рассказал ребятам о важности сохранения семейной истории", - говорится в сообщении.

По сюжету фильма главная героиня - школьница Лиза - должна выполнить домашнее задание и составить генеалогическое древо своей семьи. Однако учительница просит ребят не просто выяснить родословную, а найти родственников, которые, возможно, могут повлиять на их выбор профессии.

Героиня фильма просит родственников помочь и рассказать о своих предках. Больше всех о предках в этой семье знает прабабушка. Ее роль исполнила Светлана Немоляева. Составляя генеалогическое древо семьи, героиня фильма примеряет на себя их профессии. Выступая перед одноклассниками с докладом, девочка сама для себя делает вывод о том, что, возможно, она тоже станет инженером.

"Первые. Разговоры о важном" - это многосерийный ценностно-ориентированный веб-сериал Движения первых, созданный специально для школьников и студентов, а также их родителей, который показывают учащимся каждый понедельник первым уроком во всех школах страны. Их основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.