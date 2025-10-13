Broadband TV News: телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы

Это коснется государств Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию, Германию и Австрию

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Американская медиакомпания Paramount планирует до конца 2025 года прекратить вещание ряда каналов MTV в некоторых странах Европы. Об этом сообщило издание Broadband TV News со ссылкой операторов телевизионных платформ.

По их информации, изменения коснутся государств Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию, Германию и Австрию, где перестанут работать музыкальные каналы MTV, а также каналы TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network. Кроме того, в странах Бенилюкса закроются местные версии MТV и другие тематические каналы.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си сообщила, что к началу нового года в Великобритании прекратят вещание MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, при этом основной канал MTV HD сохранит свое присутствие на британском рынке. Отмечалось, что такое решение отражает изменившиеся привычки телезрителей, которые теперь предпочитают смотреть музыкальные клипы не по телевизору, а на YouTube и в соцсетях.