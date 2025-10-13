В шести округах Запорожской области открыли новые локации для отдыха

Они оснащены тематическими стендами и игровыми элементами

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Новые арт-объекты "Театральные площади" открыли в шести округах Запорожской области. Они оснащены тематическими стендами и игровыми элементами, сообщили в Минкультуры региона.

Зоны отдыха представляют собой стационарные экспозиции с архивными фотографиями театральных трупп, выступавших в годы Великой Отечественной войны на передовой и в прифронтовых госпиталях.

"В городах Мелитополь и Энергодар, а также в населенных пунктах Приазовском, Веселом, Михайловке и Акимовке успешно благоустроены новые общественные пространства под названием "Театральные площади". Эти локации стали частью масштабной работы по созданию комфортных и уютных зон отдыха для жителей различных территорий Запорожской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Новые площадки оборудованы "удобными лавочками, игровыми элементами и тематическими стендами, которые уже приобрели популярность среди горожан как места для встреч, прогулок и культурного досуга", добавили в запорожском Минкультуры. Там отметили, что такие объекты "не только способствуют улучшению облика городов и поселков, но и укрепляют общественное единство, вовлекая жителей в активную культурную жизнь".