Медик Поздняков не исключил риск повторного заражения ветрянкой

По словам кандидата медицинских наук, такое может случиться из-за иммунодефицита или ошибочного диагноза

Редакция сайта ТАСС

© Mitriakova Valeriia/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Люди, переболевшие ветряной оспой в детстве, могут заразиться повторно - из-за иммунодефицита или ошибочного диагноза в прошлом. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков.

Читайте также

Вирус Коксаки или "турецкая ветрянка": чем он опасен и как лечить

"Существует два объяснения. Первое: человек действительно перенес инфекцию, но столкнулся с иммунодефицитом, что вновь сделало его восприимчивым к ранее перенесенным возбудителям. К примеру, тяжелый грипп временно подавляет защитные силы организма. <…> Второе объяснение: зачастую ветрянку диагностировали (особенно в прошлом) исключительно по внешним признакам, лабораторное подтверждение не проводилось. Поэтому нередко пациент уверен, что болел, а на деле это было иное заболевание", - сказал он.

Чтобы выяснить, был ли контакт с вирусом, необходимо исследовать кровь на наличие антител IgG к варицелла-зостер (возбудителю ветрянки). Положительный результат свидетельствует о наличии защиты. Отрицательный - об ее отсутствии, в таком случае рекомендуется вакцинация.

Эксперт отметил, что ветряная оспа стремительно распространяется по стране. Как и прочие инфекционные патологии, ветрянка демонстрирует циклические подъемы и спады. В популяции формируется значительная доля людей без иммунной защиты, что создает благоприятную почву для роста числа заболевших. Учитывая высокую контагиозность возбудителя, увеличение количества невакцинированных и не переболевших ранее лиц, создаются идеальные условия для масштабного распространения инфекции.

Главная опасность ветрянки - рекордная заразность. Достаточно секунд нахождения рядом с больным, чтобы подхватить вирус. "Причем взрослые, не переболевшие в детстве, рискуют столкнуться с тяжелой формой: высокой температурой, обильной сыпью на коже и слизистых, осложнениями вплоть до менингоэнцефалита", - объяснил Поздняков.