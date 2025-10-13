В регионах ПФО наблюдаются похолодание и первый снег

В частности, в Башкирии из-за непогоды ограничивали движение на трассе в двух районах

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Первый снег выпал в понедельник в Удмуртии, Пермском крае и Башкирии, где из-за непогоды ограничивали движение на трассе в двух районах. Похолодание и осадки ожидаются в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

Первый снегопад прошел в понедельник утром в Удмуртии. По данным республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), максимальная высота снежного покрова в 5 см отмечалась на метеостанции Глазов в 07:00. В ночные часы понедельника температура воздуха оказалась в пределах минус 2 - плюс 3 градусов, днем 2-7 градусов тепла, а в восточных районах до 10 градусов. Ведомство также предупредило о гололедице местами на дорогах в понедельник. Днем во вторник, по данным синоптиков, температура воздуха немного повысится, выпавший снег растает. Местами по республике ожидаются сильные дожди, в ночные и утренние часы возможен туман. По данным Удмуртского ЦГМС, такая погода сохранится на протяжении недели, а в выходные вновь похолодает, не исключен дождь со снегом.

В Башкирии в понедельник с 5:00 мск ограничили движение всех видов транспорта в Архангельском и Белорецком районах на участке трассы Уфа - Инзер - Белорецк с 67-го по 222-й км из-за сильного ветра, снегопада и гололеда. Ограничения сняли после 14:00 мск. По данным Башгидромета, во вторник в республике ожидается облачная погода, ночью - небольшой дождь, на востоке республики со снегом. Местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, на дорогах возможна гололедица.

Дождь и мокрый снег начались в Прикамье в ночь на понедельник при температуре воздуха минус 3 - плюс 2 градуса. Днем снег пошел и в Перми, но сразу же растаял при нуле градусов. Как сообщает Пермский ЦГМС, во вторник также ожидаются мокрый снег и дождь, который усилится днем при потеплении до 5-10 градусов. В среду зона осадков оттеснится на восток, а ветер стихнет. По предварительному прогнозу синоптиков, 16-22 октября через край пройдут несколько юго-западных циклонов, которые принесут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон при этом будет выше климатической нормы: ночью - минус 2 - плюс 3 градуса, на востоке в горах - до минус 6 градусов, а днем - 1-6 градусов. Как отметили в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр), снегопады в Прикамье возможны, предварительно, в начале третьей декады октября, тогда же ожидается похолодание до околонулевых температур.

В понедельник в Казани из-за непогоды не работали светофоры на нескольких крупных перекрестках. По данным ГУ МЧС Татарстана, на территории республики ночью и днем понедельника порывы ветра при усилении достигали 15-17 м/с, во вторник порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Циклон и похолодание

Значительная часть регионов ПФО окажется под влиянием циклона, который принесет похолодание и осадки. В Ульяновской области пройдут дожди различной интенсивности. В ночные часы в середине недели температура воздуха опустится ниже нуля градусов. На выходных ночи станут более теплыми, ожидается плюс 3-5 градусов. Днем столбики термометров в течение всей недели, по данным синоптиков, не превысят отметки 10-12 градусов. Сухую теплую погоду в Чувашии сменят дожди и похолодание до плюс 4 градусов, следует из данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Нижегородской области в дневное время ожидается 7-8 градусов тепла, в субботу потеплеет до 10 градусов. По ночам, по данным синоптиков, температура опустится до 2-6 градусов. В течение недели прогнозируется пасмурная погода с дождями различной интенсивности. По данным Кировского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кирове в ближайшие три дня температура воздуха составит 5-8 градусов, в ночь на вторник и в среду днем пройдет дождь. По региону местами по ночам возможен дождь со снегом.

Осеннее ненастье пришло в Оренбургскую область. С солнечной и относительно теплой погода в выходные переменилась на пасмурную и дождливую с сильным ветром и холодом. Как предупредили в ГУ МЧС России по региону, днем во вторник преимущественно в западных районах ожидается сильный дождь, усиление ветра, порывы до 15-18 м/с. По данным Приволжского УГМС, во вторник ночью в Оренбуржье похолодает до 4-9 градусов, а к четвергу будет до минус 1 градуса. Днем во вторник воздух прогреется до 12-17 градусов, а в четверг - лишь до 5-10 градусов. Всю неделю будет облачно с прояснениями, ожидается дождь.

"Погода в Саратовской области в первой половине недели будет определяться влиянием северного циклона, центр которого располагается в районе столицы. Через область будут проходить атмосферные фронты, которые принесут небольшие и умеренные дожди", - рассказала ТАСС начальник отдела прогнозирования Саратовского гидрометцентра Ольга Кузнецова, добавив, что в среду и четверг возможен дождь со снегом. Ночью во вторник ожидается от 1 до 6 градусов тепла, днем от 12 до 14. Затем в регионе станет прохладнее: по ночам от минус 3 до плюс 2 градусов, в дневные часы от плюс 6 до 11 градусов. По словам синоптика, в пятницу регион окажется "в гребне антициклона", в связи с чем осадков не ожидается.

По данным Приволжского УГМС, атлантические циклоны принесут в Самарскую область дожди и понижение температурного фона до климатических значений. Самым теплым днем стал понедельник, когда воздух прогрелся до 13 градусов. Затем синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры до 8-9 градусов в четверг и пятницу. Во вторник и четверг вероятны дожди. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 3-4 градусов. В выходные потеплеет до 11-12 градусов.

Пожарная опасность в лесах

Несмотря на похолодание и осадки, в ряде регионов ПФО сохраняется высокая пожарная опасность лесов. Так, в Самарской области до 14 октября действует режим чрезвычайной пожарной опасности лесов 5 класса, а до 15 октября - особый противопожарный режим. По информации правительства региона, с 10 по 12 октября произошло 7 лесных пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, распространению которого способствовали сухая листва и ветер. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе было обнаружено и ликвидировано 35 пожаров на землях лесного фонда губернии общей площадью 53 га.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, в регионе в период с 14 по 17 октября местами ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников 4 класса. Высокая пожарная опасность сохраняется и местами по Оренбургской области. В большинстве районов Саратовской области сохраняется первый и третий класс пожарной опасности, местами - высокая и чрезвычайная опасность. В лесах Чувашии, по данным ГУ МЧС республики, с 14 по 17 октября ожидается высокая пожарная опасность, хотя особый пожароопасный режим уже отменили.