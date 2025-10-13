Русских попросил Путина помочь в строительстве корпусов старейшей больницы

Губернатор Ульяновской области подчеркнул, что прежде всего речь идет о приемном отделении и центре кардио-сосудистой хирургии

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой помочь в строительстве новых корпусов для старейшей в регионе больницы, возраст которой более 200 лет.

"Но есть определенные проблемные моменты, я хотел бы тоже к вам обратиться. У нас есть областная больница, которой уже больше 200 лет, и, конечно, помещения требуют где-то ремонта, даже не столько ремонта - необходимо построить несколько корпусов", - сказал он.

Русских добавил, что прежде всего речь идет о приемном отделении и центре кардио-сосудистой хирургии.

"Сейчас посмотрим. Вы документы подготовили?" - спросил президент.

"Да, все есть", - ответил Русских.

Первая больница (сейчас Ульяновская областная клиническая больница) была основана в Симбирске (современном Ульяновске) в 1801 году - в год воцарения на престоле Александра I и получила имя императора. Медучреждение сегодня ежегодно принимает более 20 тыс. пациентов. Больница занимает территорию 10,3 га, учреждение состоит из 40 зданий, общая площадь которых составляет 60,6 тыс. кв. м. Хирургическая служба больницы представлена девятью отделениями, шесть из них являются единственными в области для оказания специализированных видов хирургической помощи.