На "Добро.рф" появится информация для меценатов о потребностях соцучреждений

В дальнейшем эта система будет работать и для других отраслей, а также для физических лиц, рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Информацию о потребностях в волонтерской и материальной помощи от больниц, хосписов и других социальных учреждений планируется объединить на платформе "Добро.рф", чтобы меценаты могли направить свои усилия туда, где они действительно нужны. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель "Добро.рф" Артем Метелев.

"Мы с Минздравом и Минтруда России прорабатываем очень важный трек - интеграцию на платформу "Добро.рф" потребностей в волонтерской, материальной или иной помощи со стороны отраслей. Есть тысячи больниц, психоневрологических интернатов, хосписов и других социальных учреждений. А о том, что им нужно, мало кто знает. При этом есть огромное количество меценатов, предпринимателей, которые хотят помочь. Мы сейчас пройдем этот путь - по заведению целых отраслей в прозрачную, верифицированную систему, где эти учреждения и некоммерческие организации расскажут по определенному алгоритму, что им надо, объяснят, как надо помогать, что нужно", - сказал Метелев на пресс-завтраке в ТАСС.

Он отметил, что в дальнейшем эта система будет работать и для других отраслей, а также для физических лиц. На "Добро.рф" уже сейчас около 9 млн волонтеров и более 160 тыс. организаторов, благодаря появлению платформы у каждого будет возможность адресно направить свои усилия туда, где они нужны больше всего.