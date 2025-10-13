На юге России пройдет первый снег

На фоне балканского циклона повсеместно ожидаются осадки

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Осадки сохранятся в регионах Южного федерального округа на фоне балканского циклона. Повсеместно пройдут дожди, локально - с первым мокрым снегом и грозами. В Астраханской области воздух будет прогреваться до плюс 18, в Волгоградской и Ростовской областях по ночам прогнозируются заморозки до минус 2 и минус 5 градусов, сообщили ТАСС синоптики в регионах.

Дожди в республике Адыгея продолжатся. "Циклон, который сейчас располагается над европейской территорией России, 14-15 октября вызовет выпадение осадков, наиболее сильные ожидаются 15 октября. На равнине и в предгорьях - дождь, в горах и в высокогорье - мокрый снег", - рассказали в Гидрометцентре. В регионе сохранится относительно теплая погода, днем столбики термометров будут подниматься до 13-14 градусов тепла. Понижение температуры воздуха до нулевых отметок и осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются только в высокогорье, сообщили ТАСС в Адыгейском ЦГМС.

Также ночные похолодания ожидаются в нескольких регионах юга страны: легкие заморозки до минус 2 градусов возможны в северных районах Ростовской области, до минус 5 снизится температура в Волгоградской области. Местами небольшие дожди.

В Республике Крым в течение следующей недели из-за маловодья сохранится сложная гидрологическая обстановка. В ближайшие три дня существенных осадков не ожидается, однако возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит не более 15 градусов, ночью опустится до 4-10 градусов тепла.

В Калмыкии заморозков на этой неделе не ожидается. Во вторник в регионе пройдут слабые дожди, 15-16 октября - умеренные, сообщили ТАСС в Гидрометцентре региона. Аналогичная ситуация на территории Астраханской области: слабые дожди ожидаются в течение трех дней начала недели, однако температура воздуха будет достигать 18 градусов. С 20 октября погода ухудшится, согласно данным ЦГМС, выпадет почти 18 мм осадков.

Ливни и грозы в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в связи с непогодой вновь объявлено штормовое предупреждение. Во вторник синоптики прогнозируют в регионе ливни в сочетании с грозой и сильным ветром, порывы которого могут достигать 20 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате сильных дождей ожидаются подъемы уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и выше.