В новом кампусе госакадемии в КЧР планируется обучение по четырем направлениям

Он призван сформировать инфраструктуру нового типа для реализации образовательных и научных проектов

ЧЕРКЕССК, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесии (КЧР) и Северо-Кавказская государственная академия (СКГА) подготовили концепцию нового кампуса, который появится в вузе. Он включит четыре направления обучения, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Научно-образовательный кампус будет специализироваться на 4 направлениях - промышленность, агробиотехнология, рекреация, прикладная математика и астрофизика. <...> Внес ряд предложений по доработке концепции, которая в ближайшее время будет направлена для согласования в правительство России", - написал Темрезов по итогам встречи с ректором вуза Русланом Кочкаровым.

Ранее сообщалось о планах создать в госакадемии кампус на 1 тыс. мест с учебными корпусами, научно-технологическим парком, общежитиями для преподавателей и студентов. Он призван сформировать инфраструктуру нового типа для реализации образовательных и научных проектов.

СКГА - один из крупнейших вузов КЧР. В академии обучаются более 6 тыс. студентов по 82 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования.