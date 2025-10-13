Северо-Западному округу Росгвардии вручили орден Жукова

Церемония состоялась в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Северо-Западный округ Росгвардии получил орден Жукова. Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, церемония вручения состоялась в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа.

"Орден вручен в соответствии с указом президента Российской Федерации, за мужество и отвагу, проявленные личным составом округа при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Награду округу вручил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ, Герой России Виктор Золотов в присутствии председателя Конституционного Суда РФ Валерия Зорькина, полномочного представителя президента России в СЗФО Игоря Рудени, губернаторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александра Беглова и Александра Дрозденко.

"Эта награда подчеркивает глубокую преемственность исключительной ратной доблести поколений наших воинов и является символом безусловного признания мужества, стойкости и отваги личного состава округа. Особенно ярко свои лучшие качества личный состав проявляет в ходе специальной военной операции", - привела пресс-служба слова Золотова.

Директор Росгвардии подчеркнул, что с этого момента Северо-Западный ордена Красной Звезды округ войск Национальной гвардии РФ обрел особый статус, став вторым в истории дважды орденоносным оперативно-территориальным объединением.