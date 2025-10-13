В Архангельской области нашли крупнейший алмаз на месторождении им. Гриба

Кристалл весит 340 карат

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Крупнейший на месторождении им. Владимира Гриба алмаз нашли в Архангельской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. Кристалл весит 340 карат.

"Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба - алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс", и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России", - написал губернатор.

Камень не только впечатляет размером, он исключительного качества и обладает высокой ценностью для рынка. Доля таких кристаллов составляет не более 2% от всех природных алмазов, добавил глава региона.

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения алмазов: имени М. Ломоносова в Приморском округе, его разрабатывает "Севералмаз", и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает "АГД Даймондс".