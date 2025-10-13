ГД на неделе рассмотрит четыре законопроекта в поддержку участников СВО

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, уже принято 143 закона, направленных на поддержку участников СВО

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят четыре законопроекта, направленных на поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

"Государственная дума на этой неделе планирует рассмотреть четыре законопроекта, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей", - сказал Володин журналистам.

По словам председателя Госдумы, на сегодняшний день принято 143 закона, направленных на поддержку участников СВО. "Сформирована система, которая постоянно совершенствуется", - отметил он. Эта работа продолжается и является приоритетной для депутатов, добавил Володин.

Согласно решению Совета Думы, 14 октября планируется рассмотреть во втором чтении законопроект, который освобождает участников специальной военной операции и членов их семей от уплаты госпошлины по ряду судебных дел.

15 октября планируется рассмотреть в первом чтении еще три законопроекта. Одним из законопроектов военнослужащим предлагается дать право на бесплатный проезд к месту прохождения медкомиссии и обратно. Еще один законопроект направлен на сохранение за детьми участников СВО, которые достигли совершеннолетия, социальных гарантий и компенсаций на период после окончания школы и до поступления в вузы или колледжи. Третьим проектом предлагается расширить перечень военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. В него могут также быть включены родители детей с инвалидностью I группы с детства, достигших 18 лет.