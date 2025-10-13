В Северной Осетии в 2026 году откроют две модельные библиотеки

Процесс переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту в России начался в 2019 году

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Две первые модельные библиотеки откроют во Владикавказе в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила директор Национальной научной библиотеки Северной Осетии Ирина Хайманова.

"В 2026 году нам предстоит открыть еще две библиотеки, и это первые модельные библиотеки, которые будут открыты именно в городе Владикавказе", - сказала Хайманова.

Она также отметила, что ранее в Республике Северная Осетия - Алания открыли три подобные библиотеки. "Мы открыли три библиотеки. Последняя из них находится далеко в горах - это Лискинская библиотека, концепцией которой является туризм. Она работает чуть больше года, и мы понимаем, какое огромное дело было сделано с ее открытием", - добавила спикер.

Процесс переоснащения муниципальных библиотек по модельному стандарту в России начался в 2019 году. В рамках этой инициативы культурные учреждения получают новые книжные фонды и подключаются к высокоскоростному интернету, обновляется техническое оборудование, обеспечивается доступ к электронным ресурсам и создаются возможности для повышения квалификации сотрудников. Координацию мероприятий осуществляет Российская государственная библиотека. С начала реализации программы изменились уже более 1 230 учреждений в 87 регионах страны.