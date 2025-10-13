В Самарской области намерены создать региональный стабилизационный фонд

За счет средств центра планируется повышать зарплаты сотрудникам социальных служб, учителям, врачам, а также работникам правоохранительных органов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев © Пресс-служба губернатора Самарской области/ ТАСС

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Стабилизационный фонд для финансирования актуальных потребностей региона намерены создать власти Самарской области к 2026 году. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании.

"Создаем стабилизационный фонд Самарской области, он будет работать по аналогии с соответствующим фондом Российской Федерации. Мы будем сверхдоходы по прибыли направлять в этот фонд. Примерная расчетная величина, начиная с этого года, - это 1 млрд рублей в год. <…> Задача - довести размер фонда до 50 млрд рублей к 2036 году", - сказал Федорищев.

Губернатор отметил, что, помимо доходов областного бюджета, рассчитывает привлекать в фонд на принципах эндаумента средства партнеров - крупных компаний, работающих в регионе. За счет средств фонда планируется поэтапно повышать зарплаты сотрудникам социальных служб, учителям, врачам, а также работникам правоохранительных органов. Также фонд, по словам Федорищева, поможет решать накопившиеся проблемы, особенно в районах и небольших населенных пунктах области.

Губернатор поручил подготовить документы для создания фонда и соответствующие региональные законы до 1 декабря.